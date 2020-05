Rappel de blanc d’œuf liquide de la marque Ovyta pour cause de salmonelle

Pour plus d’informations, les clients peuvent contacter Euro Ei BV au 0473/75.77.21 ou à l’adresse électronique recall@euro-ei.be.

Euro Ei BV rappelle lundi du blanc d’œuf liquide de la marque Ovyta, indiquant que la présence de salmonelle a été décelée dans le produit à la suite d’un contrôle interne. En concertation avec l’Afsca, le fabricant a donc décidé de retirer le produit concerné de la vente et de le rappeler auprès des consommateurs.

Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. Entre-temps, tous les magasins ont retiré les produits concernés des rayons.

Le produit, vendu par contenant de 500 millilitres, a une date limite de consommation fixée au 21 septembre 2020 et porte le numéro de lot 20183.

Il a été proposé à la vente entre le 7 mai et le 11 mai, dans les magasins Colruyt, Okay et Okay Compact.