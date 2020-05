Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi

Contrat signé pour ZenTech: 3 millions de tests à fournir, idéalement, il faudrait changer l’essuie-main a minima une fois par jour, la valeur des joueurs chute… voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi

1. Tests sérologiques: contrat signé pour ZenTech mais le remboursement tarde

La société liégeoise ZenTech a reçu le contrat signé pour fournir 3 millions de tests Codid-19. Mais le remboursement par l’Inami tarde encore.

2. «L’hygiène des mains reste toujours le maître mot»

Le déconfinement est enclenché mais une constante ne doit pas être négligée: l’hygiène. Catherine Henrioulle, vous êtes infirmière hygiéniste au CHR Verviers.

3. Concert de cloches pour soutenir l’hôpital de Bastogne

Louis Gresse, de Rettigny (Gouvy) a fait sonner ses cloches sur le parking de l’hôpital Sainte-Thérèse de Bastogne. Pour soutenir le personnel.

4. Réouverture de la galerie Médiacité: «plus rien ne sera comme avant»

La galerie Médiacité, à Liège, a rouvert ses portes ce lundi matin. Entre frénésie d’achat et peur d’un futur incertain.

5. Un bus médicalisé pour le dépistage, dès ce lundi près du CHR de Huy

Un centre à Huy et deux relais de dépistage à Braives et Amay sont désormais accessibles au public, mais sur prescription médicale.

6. Le professeur Henrotin, de Marche, propose de la kiné à distance

Le professeur Henrotin, kiné à l’hôpital de Marche, propose de la télérééducation à ses patients, depuis un mois.

7. Le ciné se raconte en podcast

Les podcasts sur le cinéma foisonnent sur internet. Notre sélection pour cinéphiles et curieux.

8. Baisse de valeur des meilleurs joueurs de Pro League: des chiffres qui font mal

L’arrêt du foot aura un effet très néfaste sur la valeur des joueurs et les finances des clubs, évalue une étude de KPMG. À tous les niveaux, y compris la D1 belge.

9. Contre la «non-urgence», le coup de gueule plein d’humour d’un théâtre namurois

Que la crise subie par les artistes belges ait été considérée «non urgente» au Parlement fédéral a choqué. Et suscité des réactions dont ce coup de gueule virulent mais jubilatoire des comédiens du Théâtre Jardin Passion à Namur.

10. Les Belges délaissent de plus en plus le fer à repasser

Parmi les tâches ménagères, le repassage est, aujourd’hui, relayé au second plan. Tâche ingrate ou inutile pour certains, les Belges délaissent de plus en plus le fer à repasser.

