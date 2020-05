Coronavirus: des faux SMS de suivi des contacts des malades circulent

Sur les réseaux sociaux, le centre de crise et la police fédérale mettent en garde: de faux messages circulent via SMS sur le test COVID-19 et sur le traçage des malades.

Si des cybercriminels tentaient déjà de profiter de la crise du coronavirus pour pirater nos ordinateurs, c’est aujourd’hui par SMS que certains opèrent.

Profitant cette fois du lancement de la campagne de traçage, ces fraudeurs envoient des SMS contenant un lien vers un faux site web afin de vous extorquer des informations personnelles.

Les autorités le rappellent, «seul le numéro 02/214.19.19 peut vous contacter par téléphone ou le 8811 par SMS. Pour tout autre numéro: ignorez, ne donnez aucune information et ne cliquez surtout pas sur le lien indiqué.»

Toutes les infos sur le suivi des contacts figurent sur le site officiel: https ://www.info-coronavirus.be/fr/suividescontacts

Par ailleurs, une enquête du bureau d’études Indiville révèle qu’un Belge sur trois a reçu un message d’hameçonnage au cours du mois dernier et qu’une personne sur quatre regrette les informations qu’elle a transmises en ligne. «Le sentiment d’insécurité en ligne s’accroît», constate Febelfin.

Des informations sur le phishing sont disponibles sur la nouvelle plate-forme www.protegezvousenligne.be.