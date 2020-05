VIDÉO | Séquence émotion avec la fille de Sandra Bullock: «Ma superhéroïne»

Invitée de l’émission «Red Table Talk», Sandra Bullock a offert avec sa fille une séquence émotion aux internautes.

Vendredi, l’actrice Sandra Bullock était l’invitée de Jada Pinkett Smith dans l’émission «Red Table Talk».

À l’occasion de l’émission de la compagne de Will Smith, la fille de Sandra Bullock a effectué une rare apparition qui a fait fondre le cœur des internautes.

Alors que le travail des infirmiers était abordé, Laila (8 ans) est apparue pour rendre hommage au personnel soignant.

En s’adressant à April, une infirmière d’un hôpital de Los Angeles, Laila a provoqué des exclamations attendries des invités de l’émission.

Merci April pour tout ce que tu fais pour tout le monde. Sois en sécurité avec ta famille

Considérée par Sandra Bullock comme «sa superhéroïne», Laila et sa famille ont réalisé un don de 6000 masques au personnel de l’hôpital d’April Buencamino.

Une séquence à voir à partir de la 8e minute.

Avant cela, l’actrice américaine avait rendu un bel hommage: «April, merci… Je vais essayer de dire ça sans pleurer, mais merci pour tout ce que tu fais car nous avons l’opportunité d’être ici et d’être à la maison avec nos familles, et tout ça c’est grâce à ton travail acharné. Il n’y a pas un dîner ou une prière qui passe sans que l’on envoie notre amour et notre appréciation et notre gratitude car nous sommes en sécurité grâce à vous».