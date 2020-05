Bundesliga: Witsel toujours incertain pour le match contre Schalke, Reus sera absent

Axel Witsel est toujours incertain pour la rencontre entre Dortmund et Schalke samedi pour la reprise de la Bundesliga, tout comme Emre Can. Le Borussia devra cependant se passer de son capitaine Marco Reus à cause d’un problème musculaire.

«Marco est malheureusement indisponible pour samedi», a confirmé Sebastian Kehl, le responsable sportif de l’équipe première. «Pour les autres, nous devons attendre et voir dans les prochains jours.» À l’instar de Reus, Can et Witsel souffrent également de problème musculaire. Le Diable Rouge est touché aux adducteurs depuis mardi dernier.

Après deux mois d’interruption, la Bundesliga reprend ses droits samedi à huis clos et des mesures d’hygiènes strictes devront être respectées. Tous les clubs s’entraînent actuellement en quarantaine afin de pouvoir reprendre la saison. «Tous les joueurs prennent leur petit-déjeuner à l’hôtel, ils vont s’entraîner puis ils reviennent. Nous suivons les mesures au pied de la lettre», a ajouté Kehl

Dortmund, où évolue également Thorgan Hazard, occupe la deuxième place en Bundesliga avec quatre points de retard sur le Bayern Munich, leader.