Ce lundi, on déconfine un peu plus

Une série de commerces et de services reprennent leurs activités ce lundi. Mais avec des mesures de précaution.

Outre l’élargissement des contacts sociaux qui est entré en vigueur dimanche, la réouverture des commerces non-essentiels est confirmée pour ce lundi 11 mai. Maximum 30 minutes dans le magasin, paiements électroniques encouragés, un seul client pour 10 mètres carrés,…

Si on a largement évoqué la réouverture des magasins non alimentaires, le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) a tenu à souligner que toute une série d’autres activités commerciales sont concernées par cette nouvelle phase du déconfinement. C’est le cas des garages, photographes, salons de toilettage, centres de bronzage, car-wash, agences immobilières ou encore des loueurs de châteaux gonflables.

«En fait, toutes les activités B2C (business to consumer, c’est-à-dire dont les clients sont des particuliers, NDLR) sont autorisées à redémarrer, à l’exception de la restauration, des coiffeurs, des instituts de beauté, des pédicures et manucures, des salons de massages, du bien-être, du tatouage, des centres de fitness et autres complexes sportifs », souligne le SNI.

Ce dernier déplore par contre que de nombreuses professions aient appris aussi tardivement qu’elles pouvaient rouvrir leurs portes, alors que «la stratégie de sortie est connue depuis 14 jours ». Pour le SNI, il aurait été donc plus logique que la communication sur les professions effectivement autorisées à redémarrer suive immédiatement la communication du Conseil national de sécurité qui s’est tenu mercredi.

Chèques-repas: durée prolongée de six mois

Et puisqu’on pourra à nouveau consommer, le conseil des ministres a approuvé, samedi, un projet d’arrêté royal prolongeant d’au moins 6 mois la durée de validité de différents chèques (chèques-repas électroniques, chèques sport/culture, écochèques, chèques cadeaux).

«Les mesures prises suite à la crise du corona empêchent les consommateurs de dépenser leurs chèques. Il est donc logique que nous prolongions leur durée de validité. Cette prolongation est bénéfique non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les commerçants, l’Horeca et le secteur sportif et culture», a commenté la ministre fédérale des Affaires sociales, Maggie De Block.

Concrètement, la validité des chèques qui expiraient entre le 1er mars et le 30 juin 2020 est prolongée de six mois. Les chèques sport et culture seront quant à eux prolongés jusqu’au 31 décembre 2020.

Une nouvelle prolongation de ces chèques est envisageable, «selon l’évolution de la situation».