La Russie annonce la destruction d’un réservoir de fusée en orbite autour de la Terre

L’agence spatiale russe a annoncé dimanche avoir constaté la destruction d’un réservoir de fusée en orbite autour de la Terre, qui avait été utilisé en 2011 pour le lancement du radiotélescope Spektr-R, l’ex-» Hubble russe».

Selon Roskosmos, il s’agit de l’étage supérieur de la fusée Fregat-SB. «La destruction a eu lieu le 8 mai 2020 entre 8h00 et 9h00, heure de Moscou (07h00 et 08h00 HB) au-dessus de l’océan Indien», a-t-elle ajouté dans un communiqué.

L’agence spatiale russe a dit être en train de «collecter les informations relatives au nombre et à l’orbite» des fragments créés par la destruction de l’engin spatial.

Roskosmos n’a pas précisé la cause de cet incident.

L’armée de l’air américaine avait indiqué samedi sur Twitter avoir détecté 65 fragments liés à cette destruction, qui n’est, selon elle, pas liée à une collision avec un autre engin spatial.

La fusée Fregat-SB avait été utilisée le 18 juillet 2011 pour mettre en orbite le radiotélescope Spektr-R (RadioAstron), surnommé le «Hubble russe» et destiné à observer notamment les trous noirs, les étoiles à neutrons et les champs magnétiques.

Ce télescope, dont la durée de vie s’est terminée en janvier 2019, a été remplacé en juillet 2019 par le Spektr-RG, développé en coopération avec l’Allemagne.

La mission de recherche du Spektr-RG doit durer six ans et demi, dont quatre ans de balayage du ciel étoilé et deux ans et demi d’observation ponctuelle d’objets dans l’univers sur demande de la communauté scientifique internationale.