Solières dans les clubs contestataires? «Pas encore mais…»

Non, le club hutois n’est le club francophone qui a attaqué l’U.B. Il ne compte pas le faire avant ce lundi et la sortie des licences.

Nous vous en parlions en exclusivité dans notre journal de samedi en pages nationales: une fronde a été lancée par quinze clubs issus de tout le pays contre l’Union belge. Leur objectif: faire annuler les décisions prises par les instances de notre football à la suite de la crise Corona. Décisions qui avaient fait monter les uns, fait descendre les autres alors qu’une partie du championnat restait à jouer. Mandaté par ces clubs, le cabinet d’avocats De Sadeleer-Maeschalck a monté un dossier qui sera plaidé devant la CBAS le 26 mai prochain. Pas impossible que cette cour d’arbitrage déclare la saison 2019-2020 blanche.

Qui sont ces clubs? De source sûre, il s’agit de Saint-Nicolas, 15e en D2 amateurs VFV A, Kester-Gooik, 14e en P1 Brabant flamand, Ledegem, 14e en P3C Flandre occidentale, Vlamertinge, 14e en P1 Flandre occidentale, Wevelgem, 15e en P1 Flandre occidentale, Brecht SK, 14e en P3A Anvers, Heers KVV, 14e P3C Limbourg, Opoeteren SDD, 15e en P3A Limbourg, Zutendaal, 14e en P2B Limbourg, Excelsior Hamont, 15e en P2A Limbourg, Massemen, 16e en P3B Flandre orientale et DKW Evergem, 15e P2A Flandre orientale.

Quid du club francophone? D’aucuns ont avancé le nom de Solières. Info ou intox? Pour l’heure, intox. Car si, comme nous vous en parlions là aussi en exclusivité le 8 avril dernier, le club hutois ne compte pas se laisser faire, il n’en est rien. «On est lesé et on ne va pas en rester là» nous avait alors confié Jean-Marc Fortin, un des dirigeants soliérois. Mais si le club hutois comptait en effet attaquer l’ACFF avec le concours d’un avocat que «j’utilise d’ordinaire dans le sport automobile» dixit Fortin, jusqu’ici, il n’a pas joint le geste à la parole contrairement à ce que certains ont avancé. «Non, du tout, assure Fortin, ce dimanche. Notre dossier est prêt, mais on n’a encore rien intenté comme action tout simplement parce qu’on attendait les dernières décisions en matière de licences. Avec ce jeu de chaises musicales, il n’est pas impossible que finalement, on soit maintenu en D2 amateurs (NDLR: on devrait en savoir définitivement plus à ce sujet ce lundi alors que les licences d’Ostende, Roulers et Virton seront traitées par la CBAS). On va prendre la bonne décision. Mais ce ne sera pas très difficile à mettre en place. Il suffira que notre avocat prenne langue avec le cabinet De Sadeleer-Maeschalck et le tour sera joué. Tout simplement.»

Solières n’est donc pas ce club francophone. Du moins pour le moment. Qui alors est ce club? Les jeux restent ouverts même si dans les faits, ça ne change pas grand-chose…