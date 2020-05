VIDÉO: Le professeur Henrotin, de Marche, propose de la kiné à distance

Le professeur Henrotin, kiné à l’hôpital de Marche, propose de la télérééducation à ses patients, depuis un mois.

Avec la pandémie de coronavirus, l’utilisation des nouvelles technologies est, pour beaucoup, en plein boom dans notre quotidien, que ce soit au niveau social ou professionnel.

Le domaine de la santé ne fait pas exception. À l’image de la télérééducation développée depuis un mois environ, par le professeur Yves Henrotin, chef du service de kinésithérapie à l’hôpital Vivalia de Marche.

Télérééducation? C’est en quelque sorte une séance de kiné, par écran interposé. Vous êtes à la maison, votre kinésithérapeute est dans son bureau et vous prodigue des conseils.

En ces temps de crise sanitaire, où le nombre de patients est limité dans les cabinets, ce dispositif permet d’assurer le suivi de toute une série de patients. En alternant télérééducation et séance en cabinet, les risques de contagion sont réduits, sans nuire à la rééducation.

La télérééducation permet aussi d’assurer le suivi kiné de personnes placées en quarantaine, parce qu’elles ou un proche sont atteints du Covid-19.

Pas pour tous les cas

«Tous les cas ne sont pas adaptés à la télérééducation », précise d’emblée le professeur Henrotin.

Seuls les cas qui ne nécessitent pas de mobilisations ou d’examens palpatoires peuvent être pris en télérééducation, c’est le cas par exemple d’une lombalgie, de troubles de l’équilibre, de la rééducation postnatale.

Caroline Vandensavel suit pour le moment des séances de télérééducation, pour améliorer son équilibre. Elle en est à sa troisième séance. «Cela m’aide énormément », confie-t-elle.

Le professeur Henrotin lui a envoyé au préalable des fiches explicatives, afin qu’elle assimile bien les exercices à reproduire à la maison. Des exercices facilement reproductibles.

Pendant la séance, derrière l’écran, il épaule sa patiente, lui donne des conseils.

La Rochefortoise est satisfaite de cette alternative, en cette période de crise sanitaire, mais sa préférence va tout de même pour une séance en cabinet, où son kiné est présent physiquement. «Même si c’est rassurant en vidéo, on n’est pas toujours certain de bien réaliser les exercices. »

Derrière son écran, le kinésithérapeute peut corriger ses patients si nécessaire.

Un correcteur et un coach

Ces exercices, les personnes suivies peuvent les reproduire seuls à la maison, mais selon Yves Henrotin, il reste nécessaire de programmer des séances en vidéoconférence. « En plus de corriger les postures à distance, on est aussi un coach, explique-t-il. Et puis, sans un rappel, une séance planifiée, il y a un risque que les patients ne fassent les exercices qu’au début, et finissent par laisser tomber.»

Bien sûr la télérééducation ne remplacera jamais complètement une séance en cabinet. Et elle est compliquée à organiser avec certains patients, peu familiers avec les nouvelles technologies, comme les personnes âgées.

Reste qu’en cette période de crise sanitaire, pour toute une série de patients, soit c’est la télérééducation, soit leur rééducation est postposée. L’Inami a d’ailleurs mis en place un code, qui permet aux patients d’être totalement remboursés. Preuve de l’intérêt de ce dispositif.