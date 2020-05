Des milliers d’Allemands protestent contre le confinement

Des milliers de personnes ont défilé samedi en Allemagne pour marquer leur opposition aux mesures de confinement en vigueur pour endiguer la pandémie de coronavirus. La police n’est généralement pas intervenue malgré des rassemblements d’une ampleur nettement plus importante qu’autorisée.

Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à Berlin et Francfort. Dans la capitale, au moins une trentaine de personnes ont été interpellées parce qu’elles ne respectaient pas les règles de distanciation sociale.

À Munich, environ 3.000 participants ont pris part à l’action, dans le calme. La police avait autorisé un rassemblement de 80 personnes. Les agents ont tenté de disperser la foule, mais ils ne sont finalement pas intervenus.

Plusieurs milliers de personnes étaient également présentes à Stuttgart.

Ce sont les régions qui ont la main pour déterminer quelles mesures doivent rester en vigueur. Certaines ont déjà fortement assoupli les règles.

Scènes similaires en Suisse

Des centaines de personnes ont manifesté samedi devant le Parlement à Berne et dans d’autres villes suisses pour protester contre les restrictions imposées par les autorités pour lutter contre le nouveau coronavirus, selon l’agence de presse Keystone-ATS.

La Suisse, qui a enregistré plus de 1.500 morts pour 30.000 contaminations, a cependant commencé à alléger les mesures de confinement, autorisant, il y a deux semaines, salons de coiffure et fleuristes à rouvrir. Dès lundi, les écoles, restaurants, musées et librairies pourront faire de même, en respectant toutefois des conditions spécifiques.

Les manifestants de samedi estiment que les restrictions en vigueur violent leurs droits fondamentaux et ils ont hué et sifflé les policiers déployés sur place, selon ATS.

Plusieurs brandissaient des pancartes proclamant que «sans mesures de confinement, la Suède fait aussi bien que la Suisse».

Cent à 200 personnes se sont également rassemblées à Zurich et environ 80 à Saint-Gall, pour des actions de protestation distinctes de celle de Berne, d’après ATS.

La Suisse est entrée à la mi-mars en confinement, ordonnant alors la fermeture des écoles et de tous les commerces non-essentiels.

Les rassemblements de plus de cinq personnes y restent théoriquement interdits.