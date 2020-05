«A-wop-bom-a-loo-mop-a-lomp-bom-bom»: Little Richard, légende du rock’n’roll, est décédé à 87 ans

Little Richard, un des pionniers américains du rock and roll, connu pour ses hymnes entraînants comme «Tutti Frutti» ou «Long Tall Sally» et sa présence endiablée sur scène, est mort samedi à l’âge de 87 ans a annoncé son fils au magazine Rolling Stone.

«A-wop-bom-a-loo-mop-a-lomp-bom-bom»: Sans que cela ne veuille dire quelque chose, cette phrase un jour balancée par Little Richard est l’une des plus célèbres de l’histoire du rock.

De son vrai nom Richard Wayne Penniman, Little Richard était né le 5 décembre 1932 dans une famille pauvre de Macon, en Géorgie. Dans son autobiographie de 1984, il racontait que son père, qui tenait un bar et a été tué par balle au début de sa carrière, lui avait dit un jour: «Mon père a eu sept fils, et moi aussi je voulais sept fils. Tu as tout gâché, tu n’es qu’une moitié de fils». Son surnom était trompeur: l’homme mesurait 1m80. Enfant rebelle, handicapé par deux jambes de longueur différente, il traînait dans les églises, attiré par leur musique, et se distinguait par ses allures efféminées.

Icône des fifties

Il se fait remarquer en 1947 par une chanteuse de gospel. Il commence alors à chanter professionnellement, notamment dans des spectacles clandestins de drag queen. Dans un marché de la musique en plein boom, de premières maisons de disques s’intéressent à lui.

Aux côtés des Chuck Berry, Fats Domino et autre Bo Diddley, il est l’un des premiers musiciens noirs de rock & roll à connaître le succès auprès du public blanc dans une Amérique qui n’en est qu’aux balbutiements de ses luttes pour le droit des Afroaméricains. Les premiers grands rockeurs blancs - Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley - ont d’ailleurs tous repris ses chansons.

Véritable icône du genre musical et influence majeure de bon nombre d’artistes lui ayant succédé (d’Elvis Presley aux Beatles en passant par Prince), celui à qui l’on doit notamment les tubes «Tutti Frutti», «Lucille», «Miss Molly Good Molly» ou encore «Long Tall Sally» s’est donc éteint à Las Vegas ce samedi à l’âge de 87 ans.

Au cœur de l’héritage qu’il laisse, on retiendra donc la célèbre succession d’onomatopées qu’il improvisa lors d’une session d’enregistrement particulièrement longue et complexe. C’est en effet lors d’une pause que Little Richard et ses musiciens se lancent dans une sorte d’improvisation de cette chanson absurde que fredonne régulièrement Penniman et qui, remarquée à cet instant par le producteur Robert Blackwell, donnera au final le désormais culte «Tutti Frutti.»

Homosexualité

«Tutti Frutti, « qui évoque le sexe entre hommes, devient un incontournable de ses spectacles. Mais il n’avait jamais pensé l’enregistrer, jusqu’à ce qu’un producteur chez Specialty Records, un label de Los Angeles spécialisé dans les artistes noirs, entende le titre. Il proposa de l’enregistrer en studio avec des paroles édulcorées pour permettre au titre de passer à la radio.

Ses positions sur la sexualité resteront cependant toujours ambivalentes. En 1995, il disait au magazine Penthouse: «j’ai été gay toute ma vie, et je sais que Dieu est un Dieu d’amour, pas de haine». Mais fin 2017, il déclarait, sur une chaîne de télévision religieuse de l’Illinois, l’homosexualité «contraire à la nature».