Le soleil à mi-temps pour la semaine

Le temps restera bien ensoleillé samedi après-midi, avec des températures pouvant grimper jusqu’à 25°C.

Le sud du pays pourrait être moins chanceux que le reste du territoire, et il n’est pas à l’abri de l’une ou l’autre averse, parfois orageuse. Le temps se gâtera pour tout le monde dès dimanche, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) de la mi-journée.

Le temps sera souvent nuageux dimanche, avec à nouveau quelques averses sur le sud du pays. Au nord, la journée commencera sous de larges éclaircies, qui feront progressivement place aux nuages. Les averses pourraient toucher toutes les régions, elles risquent de prendre un caractère orageux sur le centre et l’est. Les températures resteront ceci dit agréables: entre 16 et 22°C.

La nuit sera plus fraîche, venteuse et probablement humide. Il pourrait même tomber quelques flocons de neige fondante sur les hauteurs ardennaises.

Il fera toujours nuageux au réveil lundi, sur l’est et le sud-est, mais les rayons du soleil gagneront de l’espace au fil des heures. Les maxima seront compris entre 9 et 13°C, et le vent sera assez fort avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h.

Mardi et mercredi, ce sera l’inverse: soleil au réveil, nuages pour la suite. Le mercure ne variera par contre lui pas tellement d’un jour à l’autre.

Jeudi sera la belle journée de la semaine, ensoleillée et sèche, avec des maxima avoisinant les 16°C et un vent faible.

