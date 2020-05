La Belle ne retrouvera pas la Bête cet été dans le Labyrinthe de Barvaux

L’ASBL Labytourisme annonce l’annulation l’édition 2020 du Labyrinthe de Barvaux, reportée à 2021.

«L’incertitude liée aux conditions d’ouverture des parcs d’attraction et les contraintes sanitaires annoncées pour une durée non déterminée nous obligent à prendre la décision de ne pas ouvrir notre parc, se désolent les organisateurs Fabienne Delvaux et Jean-Luc Arendt. Dans le contexte où la distanciation est le maître mot, nous ne souhaitons pas mettre en place une activité qui, bien qu’étant en plein air, brasse des visiteurs de tous horizons et les amène à se croiser, à se rassembler tout au long de leur parcours. Il leur incomberait un ensemble de contraintes sanitaires qui seraient bien loin de la magie et de l’évasion que nous souhaitons créer en accueillant la Belle et la Bête au Labyrinthe. Mais ce n’est que partie remise car ils nous ont déjà donné rendez-vous en 2021…»