Moïse Mavula évoluera à Aische

L’avant du RFC Huy va se relancer dans le Namurois. Il s’est engagé à Aische, en D3 amateurs, en vue de la saison prochaine.

On vous en parlait il y a quelques jours: Moïse Mavula se cherchait un nouveau défi. Âgé de 20 ans, l’avant de pointe, qui peut aussi jouer sur une aile, avait décidé de quitter le RFC Huy et l’Avenue de la Croix Rouge après deux saisons avec la D3 amateurs et après un passage remarqué à Sprimont en D2 amateurs. Il a trouvé son nouveau club puisqu’il évoluera en D3 amateurs sous les couleurs namuroises d’Aische, dauphin de Warnant cette saison. Un beau défi qui s’offre à lui pour le sympathique liégeois.