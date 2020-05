Eredivisie: Willem II remporte le prix du plus beau maillot de l’histoire de l’Eredivisie

Willem II a remporté le prix du plus beau maillot de l’histoire de l’Eredivisie. Un jury a choisi le maillot à domicile porté entre 1958 et 1967 par l’équipe de Tilburg. Cette tenue classique et sans sponsor est composée de bandes verticales rouges, blanches et bleues avec un col rouge.

«C’est un maillot typiquement néerlandais. Vous ne voyez cela dans un aucun autre pays», a déclaré Sjoerd Mossou, membre du jury avec Jan Joost van Gangelen, Frank Evenblij, Arno Kantelberg et Viktoria Koblenko.

L’Eredivisie avait rassemblé les 1.754 maillots des 54 clubs qui ont joué au sein de l’élite hollandaise sur un site Internet. Les amateurs de football pouvaient donc voter pour leurs maillots préférés ces dernières semaines.

Le maillot de Feyenoord porté par Johan Cruyff lors de la 1983-1984 a terminé à la deuxième place devant celui porté par l’Ajax entre 1969 et 1972.

Le maillot noir du PSV avec le drapeau de la province du Brabant de la saison 2009-2010 a été choisi comme le plus beau maillot extérieur de l’histoire.