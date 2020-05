Bpost reprend l’envoi de courrier et colis hors Europe

Bpost sera en mesure de reprendre, à partir du mardi 12 mai, l’envoi de courrier et colis vers plusieurs grandes destinations hors Europe, à savoir les États-Unis, le Canada, la Chine, la Russie et le Brésil, a annoncé vendredi l’entreprise.

«Les clients pourront donc à nouveau déposer leurs paquets et leurs lettres vers ces importantes destinations dans les bureaux de poste et les boîtes rouges», précise-t-on.

Bpost s’engage à tout mettre en œuvre pour livrer le courrier et les paquets le plus rapidement possible mais souligne que la reprise des envois vers ces cinq grandes destinations «demeure tributaire des vols et capacités disponibles.» «Des retards de livraison ne sont donc pas à exclure tant que les mesures de lutte contre le Covid-19 auront un impact sur les transports aux quatre coins du monde.»

Bpost avait annoncé le 19 mars dernier la suspension de l’envoi de courrier et colis vers les destinations hors Europe, en raison de la crise du coronavirus.