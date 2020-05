CJUE: la Cour de Justice n’a jamais autant été sollicitée qu’en 2019

Jamais autant d’affaires n’avaient été introduites à la Cour de Justice de l’Union européenne qu’en 2019, année où elle a comptabilisé 966 nouvelles affaires, ressort-il du rapport annuel de l’institution basée à Luxembourg.

La Cour enregistre «le nombre d’affaires le plus élevé de son histoire», près de 14% au-dessus du nombre d’affaires introduites en 2018 (849).

«Le rythme de l’activité juridictionnelle fut, en 2019, particulièrement soutenu», informe vendredi la CJUE.

C’est le grand nombre de demandes de décision préjudicielle, questions posées par les juridictions nationales sur l’interprétation du droit de l’UE, qui est principalement en cause en ce qui concerne la Cour de justice, l’une des deux juridictions de la CJUE. Il y a eu 641 nouvelles affaires préjudicielles en 2019, dont 38 émanaient de la Belgique, un des pays européens à faire le plus appel à l’aide de la Cour. Sur les cinq dernières années, la Belgique (total de 157) n’est ainsi précédée en nombre de questions préjudicielles posées que par les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, selon un responsable des relations avec la presse.

Du côté du Tribunal, l’autre juridiction de la Cour de Justice de l’Union européenne, 939 affaires ont été introduites en 2019 (c’est plus qu’en 2018 mais moins qu’en 2016). «Les matières ayant connu les plus fortes augmentations sont notamment les aides d’État et le droit institutionnel», communique la CJUE.

Le Tribunal est principalement compétent pour traiter des recours introduits par les États membres contre des décisions des institutions de l’Union européenne, ainsi que des recours introduits par des citoyens ou entreprises contre des actes des institutions.