Docks Bruxsel, Rive Gauche à Charleroi, Médiacité à Liège, Les Grands Prés à Mons…: comment les centres commerciaux se sont préparés à rouvrir ce lundi

De nombreuses directives ont été prises par les gestionnaires de centres commerciaux afin de pouvoir accueillir à nouveau les visiteurs dès lundi, et ce dans le respect des règles sanitaires et de sécurité édictées par le Conseil national de sécurité. De Docks Bruxsel (Bruxelles) à Médiacité (Liège) en passant par Rive Gauche (Charleroi) et Les Grands Prés (Mons), voici un petit tour d’horizon des règles qui seront d’application dès ce lundi matin au sein de ces géants du shopping.