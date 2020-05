Le festival L’Amour en Vers en virtuel ce samedi

L'Amour en Vers, festival éco-responsable qui devait se tenir ce 9 mai, a basculé en mode virtuel et propose, à 18 heures ce samedi sur sa page Facebook, une vidéo d'une heure regroupant plusieurs artistes

L’Amour en Vers est un festival entièrement acoustique, sans électricité et éco-responsable. Il se déroule chaque année et il était installé sur le site du Vieux Château à Walhain depuis quelques années. Il est une des vitrines des actions liées au développement durable mises en place par le Collectif MJ Verte (réunissant une quarantaine de Maisons des Jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles). Cette année, il fête ses quinze ans d’existence et devait se tenir ce samedi 9 mai. Mais il n’aura pas lieu pour la raison que l’on sait. «Cela nous fend le cœur, même si cette décision est normale dans le contexte actuel. Ce qui nous gêne le plus est de ne pas faire jouer tous ces artistes programmés depuis décembre et janvier, expliquent les organisateurs. Dès lors, nous avons décidé de créer, avec les jeunes, un «Amour en Vers-Tuel» qui sera mis en ligne le jour prévu du festival». Le principe? «Les artistes, confinés, nous ont envoyé quelques morceaux enregistrés chez eux et les jeunes ont réalisé un montage vidéo pour proposer de découvrir ou redécouvrir ces artistes et le festival.»

Du coup, rendez-vous ce samedi, à 18h, sur la page Facebook «L’Amour en vers» pour découvrir la vidéo de l’événement et ainsi voir à l’œuvre les artistes, l’école de cirque du Brabant wallon et les jeunes des MJ qui assurent la présentation.