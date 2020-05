Les masques livrés à domicile ce week-end à Bastogne, Bertogne et Vaux-sur-sûre

La commune de Bastogne distribue ce samedi un masque en tissus et quatre jetables à chaque habitant. La distribution va également être effectuée dans les communes de Bertogne et Vaux-sur-Sûre.

Ce samedi, la Commune de Bastogne, soutenue par 50 bénévoles, va distribuer de 9 h à 20 h un masque lavable et réutilisable de même que quatre masques jetables à usage unique.

Ils seront distribués en porte-à-porte «pour éviter des déplacements inutiles aux habitants et éviter les rassemblements qui représentent un risque sanitaire, explique le bourgmestre Benoît Lutgen dans un communiqué. Aucun masque ne sera déposé dans les boîtes aux lettres pour des raisons de sécurité. En cas d’absence, un rendez-vous devra être fixé par le citoyen pour qu’il puisse bénéficier de son matériel, qui sera livré à nouveau à domicile. Nous recommandons à présent le port du masque dans les lieux ouverts au public. Quelque 200 personnes s’étaient proposées pour du volontariat dans ce cadre. Nous sommes sincèrement touchés de pouvoir compter sur autant d’initiatives volontaires à Bastogne.» Si des citoyens désirent des masques supplémentaires, ils seront vendus au prix de 3 euros la semaine prochaine dans des points de vente dont la liste sera diffusée prochaine. Par ailleurs, des dons peuvent être effectués sur le compte bancaire «Bastogne solidarité»

(BE67 0910 0050 0587 – Communication: soutien – NOM Prénom).

«L’argent récolté sera utilisé pour soutenir financièrement, sous forme de chèques commerces (aide aux commerçants, par effet de ricochet) des actions solidaires de Bastogne», complète le bourgmestre Lutgen, qui est revenu vendredi matin de son voyage en Pologne avec quelque 30 000 masques lavables. «C’était la solution la plus sûre et c’est ce qui a permis d’avancer la distribution de plusieurs jours pour l’assurer avant le 11 mai», précise-t-il. Dans la foulée, les masques ont été livrés aux communes de Bertogne et Vaux, qui avaient rejoint la commande bastognarde.

Distribution à Bertogne et Vaux-sur-Sûre aussi

La distribution va donc également être effectuée ce week-end dans les communes de Bertogne et Vaux-sur-Sûre. Les mandataires de Vaux-sur-Sûre vont ainsi livrer à chaque habitant un masque lavable et deux jetables. À Bertogne, chacun va recevoir un masque lavable et quatre jetables. Des masques dont le port est «fortement conseillé» par les élus. Au total, ce sont quelque 27 000 masques réutilisables qui seront distribués dans les trois communes.