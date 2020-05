Lait: pour Via Campesina, la Commission s’occupe de la production, pas des producteurs

La coordination européenne Via Campesina (ECVC), qui regroupe des petits et moyens producteurs, dénonce vendredi, au lendemain d’actions d’épandage de producteurs laitiers dans plusieurs pays européens, dont la Belgique, les mesures prises par la Commission européenne pour répondre à la crise laitière engendrée par le coronavirus.

La Commission a publié lundi un paquet de mesures attendu depuis quelques semaines pour soutenir davantage les secteurs agricole et alimentaire les plus touchés par la crise du coronavirus.

Ces mesures comprennent notamment une aide au stockage privé pour les secteurs des produits laitiers et de la viande et une flexibilité dans la mise en œuvre des programmes sectoriels de soutien pour les fruits et légumes, l’huile d’olive, l’apiculture et le vin.

En réaction à «l’effondrement» du marché laitier, «la Commission européenne a adopté le 22 avril un ensemble de mesures à hauteur de 80 millions d’euros pour le secteur agricole et de l’élevage, dont 30 millions d’euros pour le secteur laitier, qui sont destinées au stockage privé de lait écrémé en poudre, de beurre et de fromage», constate dans un communiqué ECVC, qui y voit des mesures qui, «en plus d’être tardives et insuffisantes, montrent une fois de plus que la Commission européenne se préoccupe de la production et non des producteurs».

«Le véritable impact du stockage des produits laitiers est qu’il protège les intérêts de l’industrie, garantit que l’ère des bas prix durera encore longtemps, et facilite les accords de libre-échange incohérents et les mesures néolibérales», estime Via Campesina, qui réclame des outils publics de régulation du marché du lait.

Pour Via Campesina, une nécessaire réduction de la production devrait notamment passer par une «extensification» de celle-ci, «financée, par exemple, par la Banque européenne d’investissement, contribuant ainsi aux objectifs du Pacte vert (‘Green Deal’) et de la stratégie ‘de la ferme à la table’«.