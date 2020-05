Charles Michel appelle à œuvrer à une société «attentive et bienveillante»

Le président du Conseil européen Charles Michel a appelé vendredi à «puiser» dans l’actuelle crise sanitaire et économique liée au coronavirus «les leçons et l’énergie transformatrice vers une Europe et un monde meilleurs».

Le Belge s’exprimait par message vidéo à l’occasion de l’événement virtuel «The State of the Union Conference Europe», organisé par l’Institut universitaire européen.

A caring society is the blueprint for ensuring our Union emerges from the current crisis stronger, more united and with greater solidarity than ever.



