Coronavirus | Barcelone rouvre ses plages pour nager et faire du sport (photos)

Barcelone a rouvert ce vendredi ses plages, fermées depuis le début du confinement mi-mars, mais on ne s’y égaie en liberté qu’à condition de pratiquer un sport et seulement entre 6h et 10h.

Alors que le soleil se levait sur la Méditerranée et que la température s’approchait des 20°C, des dizaines de Barcelonais ont retrouvé leurs immenses plages pour courir, nager, faire du paddle surf ou de la plongée.

«C’est pour pratiquer un sport individuel […] On ne peut pas y aller pour se promener, s’asseoir, s’allonger ni pique-niquer», a averti le conseiller municipal Eloi Badia.

L’arrivée de policiers a poussé les rares non sportifs à partir, a constaté un photographe de l’AFP. AFP Sur la plage de la Barceloneta, certains enfreignaient légèrement les règles, tel un jeune ayant profité du lever du soleil pour pratiquer la méditation, assis sur le sable.

Les plages, habituellement très appréciées des touristes, ne peuvent être utilisées qu’entre 6h et 10h.

D’autres villes, comme Saint-Sébastien (Pays basque, nord) et Valence (est) avaient déjà rouvert leurs plages pour le sport.

Soumis à un confinement strict depuis le 14 mars, les 47 millions d’Espagnols jouissent depuis fin avril d’un certain assouplissement.

Les enfants ont été d’abord autorisés à se promener. Puis, depuis une semaine, les adolescents et adultes peuvent pratiquer un sport en plein air ou se promener une heure par jour, à certains horaires définis.

Plus de 26.000 décès

L’Espagne est l’un des pays les plus affectés par la pandémie de coronavirus, qui a tué plus de 26.000 personnes dans le pays.

Son déconfinement progressif et prudent, en quatre phases, devrait se prolonger jusqu’à fin juin.

Ce n’est que durant la toute dernière phase que la réouverture généralisée des plages est envisagée. Des mesures sont actuellement étudiées pour éviter une trop grande proximité des personnes sur le sable et une propagation du virus.