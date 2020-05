Une nacelle pour pallier la quarantaine à la maison de repos de Welkenraedt

Les résidents du 3e étage, placés en quarantaine, ont reçu la visite d’un membre de leur famille.

Près de deux mois après la mise en place du confinement, le manque de contact avec les proches se ressent de plus en plus. En particulier pour les familles dont un membre se trouve en maison de repos. À la résidence Leonardo Da Vinci, à Welkenraedt, des visites sont prévues pour permettre à un proche de venir voir, sous conditions, un résident.

Seul hic, le troisième étage se trouve actuellement en quarantaine suite à la présence d’un cas de Covid en son sein. Dès lors, les visites sont interdites.

C’était sans compter sur une discussion entre la directrice de l’établissement et le bourgmestre Jean-Luc Nix à propos d’un système de nacelle utilisé dans une maison de repos bruxelloise. “J’en avais parlé avec une famille, et je lui ai fait part de l’idée lundi dernier”, explique Laurence Burton. Il n’aura pas fallu longtemps pour que le projet se concrétise, puisque deux jours plus tard, le maïeur revenait avec la solution. “J’ai trouvé le projet vraiment beau, et j’ai commencé à contacter des entreprises susceptibles de nous fournir une nacelle téléscopique.” Et le bourgmestre n’aura pas eu à chercher trop loin, puisque l’entreprise Schmetz, basée à Henri-Chapelle, a accepté de fournir le dispositif.

Ce vendredi après-midi, un horaire a donc été fixé de manière à permettre à un proche de chaque résident de renouer contact durant une vingtaine de minutes. “Je suis ravie, et émotionnellement très touchée par la démarche”, sourit Marie-France Baron, quelques instants après s’être hissée dans la nacelle pour dire bonjour à sa chère maman. “Elle a 95 ans, et j’ai été émue de la voir aussi bien. J’en profite pour remercier tout le personnel qui est efficace pour les encadrer.”

Et si l’est d’ores et déjà acquis que ces visites auront constitué un bol d’air pour les familles, il faudra attendre quelques jours pour connaître les bienfaits sur le moral des résidents.