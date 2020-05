Bruxelles-Propreté annonce un retour à la normale des collectes de déchets dès lundi

Les services de collecte des déchets à Bruxelles reviendront à la normale dès le 11 mai, annonce vendredi Bruxelles-Propreté. En raison de la crise du Covid-19, les missions de l’agence avaient été quelque peu perturbées ces dernières semaines.

Les sacs jaunes et les sacs bleus avaient dès lors été collectés en même temps que les blancs.

Dès le 11 mai, les sacs bleus et jaunes seront à nouveau collectés séparément dans l’ensemble des communes bruxelloises, au calendrier habituel. Ils seront ensuite envoyés au centre de tri afin d’être recyclés. Les sacs PMC et papiers/cartons seront ainsi ramassés en matinée, alors qu’environ «15% des collectes de sacs blancs seront réalisées l’après-midi, et non plus le matin».

L’horaire de travail des équipes a été adapté afin de respecter les mesures de distanciation sociale tout en assurant le bon déroulement des collectes.

Bruxelles-Propreté rappelle par ailleurs que les gants, masques et mouchoirs usagés sont à jeter dans le sac blanc.