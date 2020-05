Coronavirus: le Waterbus à nouveau à flots dès lundi

Le Waterbus sera à nouveau accessible dès lundi après l’assouplissement des mesures de confinement.

Le Waterbus sera à nouveau accessible dès lundi après l’assouplissement des mesures imposées pour freiner la propagation du coronavirus, a confirmé le transport en commun interrégional sur son site internet. Il assure une liaison dans la zone du «canal de la Senne» entre Bruxelles, Schaerbeek, Neder-over-Heembeek et Vilvorde.

L’espace disponible sur le bateau permettra d’assurer le maintien d’une distance d’un mètre et demi. Le port du masque sera obligatoire pour les passagers âgés de 12 ans et plus. Le nombre maximum de passagers à bord sera limité à 50. «Les mesures de sécurité devront toutefois être strictement respectées à bord», a indiqué le Waterbus.

«En tant que moyen de transport régulier, nous nous concentrons principalement sur les résidents et les navetteurs de la zone du canal pour assurer les trajets quotidiens. Les arrêts, stratégiquement situés, sont reliés aux transports publics conventionnels et offrent aux passagers la possibilité d’embarquer et de débarquer près des bureaux et des zones résidentielles», précise le Waterbus.

Le Waterbus navigue huit fois par semaine du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 entre Bruxelles et Vilvorde jusqu’au 31 octobre 2020. En été, entre le 1er juillet et le 15 août, il naviguera même tous les jours. Toutes les informations concernant les horaires et les billets sont disponibles sur www.waterbus.eu.