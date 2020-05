Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce vendredi

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce vendredi 8 mai. Cet article est mis à jour toute au long de la journée.

Nouveau bilan: 108 nouvelles hospitalisations, 107 décès de plus

La Belgique a enregistré 108 nouveaux patients hospitalisés et 107 nouveaux décès notifiés au cours des dernières 24 heures, ont indiqué ce vendredi le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur point presse quotidien.

Les indicateurs de suivi de l’épidémie «vont dans le bon sens»

Covid-19: l’Institut scientifique de santé publique Sciensano suit désormais, notamment, le taux d’absentéisme au travail de 83.000 fonctionnaires belges répartis dans tout le pays, pour le comparer aux années précédentes.

Philippe Devos: «On peut atteindre les 100 000 morts en cinq semaines»

Le docteur Philippe Devos fait le point sur le déconfinement, la rentrée des élèves, une seconde vague, le masque en tissu…

Enseignement: la reprise s’annonce chaotique

Des écoles qui ne rouvriront qu’en septembre, d’autres qui n’accueilleront pas les classes de deuxième primaire… La reprise promet d’être chaotique.

«La maison n’est plus un abri, la pression s’y est installée»

Marine Ghuys, jeune psychologue de Genappe, poursuit ses séances à distance, dans des conditions parfois un peu difficiles pour les patients.

Ice Watch livre des masques à Vivalia, Benoît Lutgen va en chercher en Pologne

La société Ice-Watch a répondu à une commande de 100 000 masques des hôpitaux de la province de Luxembourg. Elle en attend 5 millions. De son côté, Benoît Lutgen est parti jeudi en Pologne pour chercher une commande de masques pour Bastogne et deux communes voisines.

Congé parental ou congé parental corona? Attention aux conditions

Bénéficier du congé parental corona? Une mesure financièrement plus intéressante mais que votre employeur peut refuser.

48h de course à pied au profit du CHU de Liège

Dès 19 h, ce vendredi, des joggeurs amateurs vont se relayer pendant 4 8 heures, à Donceel, au profit du CHU de Liège.

L’appel d’un coiffeur: «Pas de second report, SVP»

Les coiffeurs espèrent reprendre leurs ciseaux le 18 mai. Pascal Sabbe, qui avait pensé rouvrir le 4 mai, croise les doigts.

Vacances à domicile? Boom dans les commandes de jacuzzis

Les magasins spécialisés de la région verviétoise estiment une demande jusqu’à trois fois supérieure.

Belgique: un second plan de sauvetage pour les entreprises

Covid-19: le ministre des Finances étudie différentes pistes, dont la technique des réserves immunisées, en vue d’un deuxième paquet de mesures de soutien aux entreprises, après son plan «bazooka» de 50 milliards d’euros.

Une infirmière témoigne: «Ça va être difficile de vivre une seconde vague»

Depuis le début de la crise, Valériane Maréchal fait partie de ce personnel soignant qui se donne à 100% pour ses patients. À 29 ans, Valériane travaille aux soins intensifs du Centre hospitalier Reine Astrid, à Malmedy. Un travail intense et sans relâche.

Marche aurait voulu imposer le port du masque, mais ne peut le faire

Le bourgmestre marchois André Bouchat aurait voulu rendre le port du masque obligatoire, mais ne peut imposer cette mesure. Il explique pourquoi.

Commerce en ligne: «La crise a été un véritable accélérateur»

L’épidémie a précipité le passage au commerce en ligne pour nombre de commerçants. Comment se sont-ils adaptés? Témoignages.

Logopédie: «Nous sommes les oubliés de la 1re ligne…»

Jamais, ou rarement cités dans le cadre de la crise sanitaire, les logopèdes jouent pourtant un rôle essentiel auprès des patients Covid-19. Aurélie Fontaine pratique ce métier depuis 16 ans, elle témoigne...

La durée de validité des chèques-repas prolongée

Un arrêté royal doit être approuvé ce samedi: la durée de validité des chèques-repas et des écochèques, notamment, va être momentanément prolongée en raison de la crise liée au coronavirus.

Les États-Unis bloqués sur un «plateau»

Les États-Unis ont déploré ce jeudi plus de 2.400 décès supplémentaires du coronavirus en 24 heures, portant le bilan total de l’épidémie dans le pays à plus de 75.500 morts, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

L’Allemagne accuse Trump de «détourner l’attention de ses erreurs»

Les autorités allemandes ont émis des «doutes» sur l’explication avancée par les dirigeants américains selon laquelle le nouveau coronavirus provient d’un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, affirment vendredi des médias.

Boris Johnson compare la crise actuelle à la Deuxième guerre mondiale

Boris Johnson a comparé la Deuxième guerre mondiale au «nouveau combat» contre la pandémie de coronavirus, dans une lettre aux vétérans.

France: plus de 400 millions de masques périmés dans les stocks

Covid-19: en France, le Premier ministre était interrogé sur les informations du Monde selon lesquelles les services de l’État ont découvert que «des millions de masques» étaient détruits au moment même où l’épidémie battait son plein.

«La situation à Milan, c’est un peu une bombe»

La Lombardie et sa capitale Milan sont les zones les plus touchées par l’épidémie de Covid-19 avec près de 15.000 décès pour plus de 80.000 cas, l’Italie dans son ensemble ayant enregistré près de 30.000 décès pour plus de 215.000 cas.

Le Barça a repris les entraînements avec Lionel Messi

Covid-19: alors que la Liga espère pouvoir reprendre la saison en juin, le FC Barcelone, avec Messi, a repris le chemin des entraînements.

Le Marbeland Festival annulé à cause du Covid-19

Le festival prévu les 25 et 26 septembre n’aura pas lieu pour cause de Covid-19. Les soirées du vendredi et du samedi sont annulées.

Dans le brouillard des débrouillards du secteur culturel

Festival d’Art, FIDEC, centre culturel, Atelier rock, Cwerneu… confinés. Écolo invite la Ville de Huy à leur consacrer un plan de soutien.

Jean-Pierre Pernaut confiné jusqu’en juin

Jean-Pierre Pernaut ne reprendra pas la présentation du JT de 13 Heures sur TF1 avant le mois de juin, indiquent plusieurs journaux français.

Un challenge viral lancé par la Ligue des familles

La Ligue des familles vient de lancer un challenge sur les réseaux sociaux. Avec le #FaudraPasOublierChallenge, l’objectif de l’organisme est d’interpeller en une image.

