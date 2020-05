L’aménagement de la place de Templeuve va enfin débuter...

Retardée, notamment pour cause de Covid-19, la rénovation du centre de Templeuve va, enfin, pouvoir commencer. On en parle depuis plus de dix ans!

Sœur Anne n’en croirait pas ses yeux, la place de Templeuve - écrivons plutôt le centre du village - va enfin voir débarquer les premières pelleteuses dans quelques jours. Prémices des travaux d’une rénovation annoncée depuis plus de 10 ans déjà. On l’évoquait en effet déjà Le 14 janvier 2010, alors que la commission locale de développement rural décidait de conclure une convention pour cet aménagement. Nous ne reviendrons pas sur les débats animés que suscitèrent les différents projets notamment remis en cause au gré du nombre d’emplacements de parking revu et corrigé sur le site.

Cette fois, on a obtenu la garantie que le chantier débuterait bel et bien cette année. C’est en tout cas ce que l’on peut lire dans ce communiqué de l’échevine des Travaux de Tournai, Laurence Barbaix qui précise que:

«la crise sanitaire du Coronavirus a retardé quelque peu le travail des impétrants. En effet, celui-ci était initialement annoncé au mois d’avril. C’est finalement le 11 mai que l’entreprise Platteau Infra débutera ses travaux de sondages dans les rues de Néchin, Formanoir, Tournai, Roubaix et du Sergent Lefebvre, à Templeuve.

Ces fouilles dureront environ cinq jours. Elles sont nécessaires à la préparation de l’important chantier de pose de câbles, gaines et conduites qui sera entrepris par les différents opérateurs (ORES, SWDE, VOO et Proximus).

La Ville de Tournai profitera aussi de l’occasion pour placer son réseau d’alimentation d’éclairage public en souterrain.

Toutes ces interventions devraient s’étaler sur plusieurs mois pour laisser la place aux travaux de rénovation de la voirie et de l’égouttage de la place.

Le planning précis des opérations n’est pas encore établi pour l’instant. Il sera arrêté au terme des sondages et vous sera communiqué prochainement.»

Bref, on sait quand cela va commencer mais pas encore quand cela sera fini. C’est déjà ça...