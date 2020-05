VPharma vend ses masques à perte pour manifester contre la vente en grande surface

Les pharmacies du groupe VPharma ont décidé de ventre leurs masques au rabais en signe de contestation.

“La goutte d’eau qui a fait déborder le vase.” La gérante de l’officine VPharma de Welkenraedt, comme l’ensemble de ses collègues, regrette la libéralisation des masques en grande surface. Le secteur s’estime floué. En contestation, VPharma propose, ces vendredi et samedi, des prix cassés pour la boîte de 50 masques. “Cela coûte 25€ au lieu de 39 en temps normal. Dès l’ouverture, les gens se sont déplacés. Ils veulent nous rester fidèles et bénéficier des conseils adéquats qu’on n’a pas dans les supermarchés, poursuit la pharmacienne. Depuis le début, nous avons fait le choix de ne pas faire d’énorme bénéfice pour ne pas flouer le patient.”

Si tous ont pris part à l’action, plusieurs pharmacies ont été choisies pour placer une échoppe de vente de masques devant leur officine. À Herve (Outre-Cour), Verviers (Crescend’eau) ou encore Heusy (Avenue de Spa) et Malmedy, il était donc possible de se procurer ces masques sans même entrer dans la pharmacie. Un look de braderie qui est venu renforcer cette action de protestation.