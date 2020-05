Les pompiers de Wapi appelés pour des barbecues dans des jardins

L’histoire ne dit pas si les pompiers ont été invités à partager le repas… COM.

Certains diront sans doute qu’il vaut mieux que les pompiers se déplacent pour rien, mais tout de même…

C’est sans doute un effet du confinement et du retour des beaux jours, mais les pompiers de Wallonie picarde ont été appelés à plusieurs reprises pour des incendies qui se sont en réalité révélés être des simples barbecues.

Une pratique qui reste fort heureusement autorisée pour les membres d’une famille vivant sous le même toit.

Pas plus tard que jeudi, les hommes du feu se sont déplacés pour deux appels de ce type, à la rue de Rengies, à Wiers, vers 17 h et au chemin d’Enghien, à Lessines, vers 21 h 30. Cela n’a l’air de rien, mais dans ces deux cas précis, par exemple, les équipes se sont rendues sur place avec deux autopompes, une autoéchelle et une citerne.

Un conseil, si vous envisagez d’allumer un barbec ces prochains jours, n’oubliez pas de prévenir vos voisins, faute de pouvoir les inviter…