Le corps de la noyée de Suxy retrouvée au barrage de la Vierre

Une dame de Suxy, 67 ans, avait disparu en novembre dernier. On pensait qu’elle s’était noyée dans la Vierre et des recherches avaient été menées intensément au niveau du barrage de la Vierre, à Suxy (Chiny), mais en vain. Son corps a été retrouvé ce jeudi, six mois plus tard, au niveau du barrage de la Vierre à Suxy.

Le DVI est intervenu sur place avec la zone de police de Gaume. Il s’agit bien de Mme Chantal Antoine, 67 ans, habitant Suxy (Chiny). La dame avait clairement annoncé ses intentions de suicide, dans une lettre retrouvée à l’époque à son domicile.