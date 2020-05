Principe de précaution adopté à Verviers sur le déploiement de la 5G

Verviers considère à ce stade que le déploiement de la 5G n’est pas envisagé sur son territoire à la suite de l’avis du Collège communal, a annoncé jeudi l’échevine de la Santé, Sophie Lambert.

«Le Collège communal a estimé qu’il n’était pas utile d’inquiéter davantage nos citoyens déjà fortement perturbés par la crise sanitaire sans précédent que nous vivons actuellement», selon l’échevine, qui explique avoir été sollicitée à plusieurs reprises par des citoyens inquiets des répercussions sur leur santé.

Par ailleurs, Verviers dénonce le manque de transparence et déplore l’absence de communication et d’informations précises de la part de l’opérateur Proximus.

L’échevine évoque la carte blanche introduite par 434 médecins et 900 professionnels de la santé demandant au gouvernement de faire appliquer le principe de précaution afin de protéger la population et notamment les plus vulnérables à savoir les enfants et les femmes enceintes.

«De plus, il est opportun de rappeler les engagements repris dans la déclaration de politique régionale wallonne à savoir: une évaluation de la 5G sur le plan environnemental, de la santé publique, de l’efficacité économique, de la sécurité des données et du respect de la vie privée», estime-t-elle.

«Verviers prend donc les devants et à ce stade considère que le déploiement de la 5G n’est pas envisagé sur son territoire», conclut Mme Lambert.