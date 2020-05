VIDÉO | Namur: André, 96 ans, miraculé et guéri du coronavirus

Au terme d’un combat de deux semaines face à la maladie, André Gheysens, 96 ans est sorti de l’aile Covid du CHR Meuse. Un miracle qui souffle un vent d’espoir.

Installé dans son lit d’hôpital au quatrième étage du CHR site Meuse, André Gheysens se plonge dans sa lecture. Les lunettes posées sur le nez, Le Sillon belge entre ses mains, le moment était attendu pour cet ancien agriculteur. La pile de magazines déposée un instant auparavant par sa fille Francine sur sa table de chevet en témoigne. «C’est un jour comme les autres, ils se ressemblent tous à l’hôpital», entend-on dans cette chambre.

Et pourtant, il y a quelques minutes encore, André quittait à 96 ans l’aile Covid, sous les applaudissements des infirmières et des médecins qui lui ont porté les soins salvateurs pendant deux semaines. ÉdA – Florent Marot

L’homme est un miraculé. Pas plus tard que ce week-end, les médecins appelaient Francine pour annoncer à sa famille qu’il souffrait du syndrome de glissement. Exceptionnellement, sa fille sera alors autorisée à venir le voir. Personne n’aurait pensé en arriver là. «Le Covid, ça m’est tombé dessus», glisse ce jeudi André.

Après une chute survenue au début du mois d’avril, le nonagénaire entre à l’hôpital pour une opération de la hanche. Une intervention qui n’a déjà pas grand-chose d’anodin à son âge. Quelques jours plus tard, les résultats d’un test Covid tombe: positif. S’ensuivent alors deux semaines de doutes et de solitude pour ce grand-père de sept petits-enfants et de quatre arrière-petits-enfants. Sa famille n’en mène pas plus large. Les seuls contacts qu’ils peuvent entretenir ensemble se font par écrans interposés, grâce à Skype. Pour tous, cette période est celle des montagnes russes émotionnelles. Et finalement, cette bonne nouvelle, André est guéri. Une annonce qui ne bouleverse pas vraiment le robuste vieil homme. «Je l’ai battu, c’est le principal.»

De l’autre côté de cette chambre, sa fille nous confie: «papa n’a jamais été un grand causeur. Maman était plus dans l’émotionnel, lui, c’est un homme d’action.» ÉdA – Florent Marot

L’action, pour André, ce sera ses séances de kiné. Elles permettront à ses muscles de récupérer un peu de ces quelques semaines d’hospitalisation. Et puis, bien sûr, de gagner en mobilité avant de retrouver La Seigneurie de la Place de l’Ange, où il réside depuis cinq ans. En attendant, André demande à sa médecin, «quel jour sommes-nous? Je ne suis plus au courant de rien» Sous ses doigts tremblants, depuis déjà dix ans, les pages du journal défilent… «Le voir avec les yeux qui pétillent, c’est un cadeau de la vie», sourit Francine.

Non, cette journée à l’hôpital ne ressemble décidément pas à toutes les autres.