Encore des travaux sur les rails à Ath

Infrabel réalise des travaux de renouvellement d’aiguillages en gare d’Ath, et cela depuis plusieurs jours.

«Ces travaux sont urgents et nécessaires pour garantir la sécurité du trafic ferroviaire» indique Infrabel. «Nous avons renouvelé six aiguillages durant le week-end du 1er mai. Ces travaux se poursuivent jusqu’à la fin du mois de mai. Les travaux auront lieu jour et nuit. Du 11 au 15 mai: livraison de ballast en journée les 11 et 13 mai (quantité moins importante que la semaine précédente); bourrage du ballast pendant les nuits; risque de nuisances sonores jour et nuit. Du 18 au 20 mai: travaux de jour sans livraison ou évacuation de matériaux; travaux de finition durant les nuits; nuisances limitées. Du 25 au 29 mai: travaux de finitions, nuisances limitées.» Infrabel travaillera également durant les week-ends des 9 & 10 mai et 16 & 17 mai. «Les travaux pourront engendrer des nuisances sonores pour les riverains» avertit le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. « Des passages de camions sont à prévoir pour la livraison/l’évacuation de matériaux.»