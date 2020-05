Pourquoi l’avis de disparition d’un ado tournaisien a-t-il disparu de la Toile?

La page Facebook de la zone de police de Tournai est suivie par plus de 17 000 internautes. VV

Un avis de recherche diffusé mercredi par la police du Tournaisis pour un ado disparu, et très largement partagé, a été retiré du web et des réseaux ce jeudi. Voici pourquoi…

Mercredi, la zone de police du Tournai diffusait, sur demande du parquet de Mons-Tournai, un avis de recherche concernant un adolescent tournaisien n’ayant plus donné signe de vie depuis quelques jours.

Un avis qui a été largement repartagé par les internautes sur leurs propres réseaux sociaux.

Nombre d’entre eux ont été étonnés de constater que des commentaires attribués au jeune disparu apparaissaient sur la page de la zone de police. L’intéressé avait par ailleurs partagé l’avis de recherche le concernant sur son propre fil d’actualité. La police (toujours sur avis du parquet) avait toutefois maintenu la diffusion de l’avis en insistant sur le fait que l’ado devait nécessairement prendre contact avec elle. Il n’était pas exclu, en effet, que les commentaires en question n’étaient en réalité pas rédigé par l’adolescent lui-même ou alors que ce dernier avait agi sous la contrainte.

La police a manifestement pu avoir un contact avec le jeune garçon ce jeudi et la disparition n’était dès lors plus jugée inquiétante. D’où le retrait de l’avis de recherche qui n’avait plus de raison d’être.

Si nous donnons cette précision, c’est essentiellement pour couper court à certaines rumeurs commençant à courir sur de supposées raisons qui auraient poussé les autorités judiciaires (et la presse) à retirer cet avis.

Les habitués des réseaux savent, par expérience, que certaines fake news ont une fâcheuse tendance à se répandre, parfois aussi rapidement, sinon plus vite qu’un virus…