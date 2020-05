Tous les habitants d'Ottignies-Louvain-la-Neuve recevront un masque

Vu le soutien régional, la Ville a commandé de nouveaux masques. Il n’y a donc pas que les plus de 65 ans qui en recevront un.

Il y a deux semaines, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve annonçait la commande de masques réutilisables en tissu à destination de ses habitants de plus de 65 ans. Les 6 000 masques en question devraient être livrés à la Ville aux alentours du 15 mai, fait savoir la Ville.

Toutefois, «grâce à la fourniture par la Province de tissu et d’élastiques permettant de réaliser 3 000 masques, et grâce à une mobilisation de couturières bénévoles à l’hôtel de ville, la Ville disposera d’ici le début de la semaine prochaine d’un certain nombre de masques artisanaux. Nous avons donc demandé à nos services communaux de commencer à distribuer ces masques aux plus de 65 ans à partir du mardi 12 mai», indique la Ville.

Ceux-ci seront déposés dans les boîtes aux lettres des personnes concernées.

25 000 masques commandés

En outre, la Ville annonce qu’elle fournira, dans un deuxième temps, un masque à chaque citoyen, grâce à l’aide de la Région wallonne. Celle-ci a en effet décidé de donner à chaque Commune un montant forfaitaire de 2€ par habitant pour les aider à acheter et distribuer un masque en tissu à leurs habitants.

La Ville a donc lancé une nouvelle commande, pour 25 000 masques cette fois. La date de leur livraison n’est pas toutefois pas encore connue.

Toujours concernant les masques, la Ville rappelle que «le Fédéral a annoncé qu’il s’engageait aussi à fournir un masque à l’ensemble de la population, via la Défense. Ce sera sans doute par l’intermédiaire des Communes, mais la Ville ne dispose pas de plus d’informations à ce stade.»

Disposer d’un masque est important, sinon essentiel. Il est notamment obligatoire d’en porter un dans les transports en commun, dès l’entrée dans la gare ou dès l’attente à l’arrêt de bus. Il est également fortement recommandé d’en porter dans les commerces.