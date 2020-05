Le débrief du jour: Hospitalisations en baisse | La France se déconfine | Producteurs de lait en colère

La baisse toujours plus importante du nombre de personnes hospitalisées à cause du Covid-19 en Belgique, l’annonce faite par l’État français d’amorcer le déconfinement de sa population, la colère des producteurs de lait, l’accident qui a coûté la vie à un automobiliste en province du Hainaut et la décision du Standard de Liège de se débarrasser de deux joueurs: voici ce qui a fait l’actu du jeudi 7 mai 2020.

1. Covid-19: toujours moins de patients hospitalisés en Belgique

Les derniers chiffres belges sur l’épidémie liée au coronavirus font état de 80 nouveaux décès, tandis que les patients hospitalisés continuent de diminuer.

+ Moins de 100 nouveaux patients hospitalisés et 80 décès

+ DOSSIER | Toutes les infos sur le coronavirus

2. Prête à redémarrer, la France reste vigilante

C’est l’heure du verdict pour le déconfinement chez nos voisins français: à quatre jours de l’échéance du 11 mai, le gouvernement a dévoilé ce jeudi les derniers détails de la remise en marche progressive du pays, quasiment à l’arrêt depuis bientôt deux mois. Si le Premier ministre a annoncé que le déconfinement pourrait donc débuter ce lundi, les autorités ont également annoncé préparer un plan de reconfinement au cas où l’épidémie repartirait à la hausse.

+ Le gouvernement français rend sa copie à quatre jours du déconfinement (vidéo)

3. Les producteurs de lait en colère

Des agriculteurs wallons ont épandu des centaines de kilos de lait en poudre, jeudi matin sur un champ à Braine-Le-Comte, pour manifester leur désaccord quant à la mesure européenne permettant le stockage privé de lait en poudre.

+ De la poudre de lait épandue à Braine-Le-Comte par des agriculteurs en colère

4. Accident mortel à Estinnes

Un accident mortel a eu lieu, dans la nuit de mercredi à jeudi, non loin de la place communale et des services de l’administration à Estinnes (Hainaut), a confirmé Philippe Stratsaert, chef de corps de la zone de police de Lermes.

+ Un automobiliste tué sur le coup en percutant une façade à Estinnes

5. Le Standard se débarrasse de deux joueurs

Le Standard a mis fin aux contrats des deux joueurs sur qui il ne comptait plus et qui avaient été renvoyés dans le «noyau C» en septembre.

+ Standard : clap de fin pour Cavanda et Orlando Sa