Montois et Borains, d’où viennent les masques fournis par vos communes?

La plupart des communes de Mons-Borinage ont commandé des masques pour leurs habitants. Souvent, c’est une entreprise de Quaregnon qui a répondu à la demande.

Depuis ce lundi 4 mai, les agents communaux de la ville de Mons se sont déployés dans les différentes communes du territoire pour fournir deux masques à tous les habitants. Au total, ce sont 190 000 masques qui seront distribués dans les jours à venir.

Alors que certaines communes s’appuyaient sur le bénévolat, Mons a passé un marché public pour pouvoir acheter des masques à un fournisseur. Et dans le Borinage, une entreprise est devenue le premier fournisseur des pouvoirs locaux: Au Bleu Sarrau, basée à Quaregnon.

Cette société familiale fournit des vêtements de travail depuis 35 ans. Elle est basée à Quaregnon et a deux autres sites à Tournai et Erpent. Suite au confinement, son activité s’est fortement réduite, entraînant la mise en chômage temporaire d’une partie du personnel, habituellement composé de 30 personnes.

600 000 masques commandés

Mais la vente de masques lui a permis de maintenir une activité bienvenue. L’entreprise a vu la demande exploser, malgré une certaine discrétion quant à cette activité. «On n’a pas beaucoup communiqué sur cette activité», indique Angelo Seccarelli, responsable commercial à nos confrères de Télé MB.

Car l’entreprise ne voulait pas être noyée par les commandes: «pour une société régionale, c’était un défi à relever.» Un défi de taille: 600 000 masques à produire et à livrer lui ont été commandés, à chaque fois par une procédure accélérée à laquelle il faut répondre en 24 heures.

Outre Mons, d’autres communes boraines ont également commandé auprès de la société quaregnonaise, comme Colfontaine qui a passé commande de 25 000 masques, mais aussi des communes plus éloignées comme Soignies ou Ath. Des organismes publics se sont également tournés vers l’entreprise, comme le Forem ou le SPW.

Des masques respirants

Mais d’où viennent ces masques? Si la société les imagine à Quaregnon, elle les fait fabriquer en Grèce. En coton, ils sont conçus pour répondre aux normes, mais sont également plus confortables que ce qui existe sur le marché.

«On a choisi un modèle qui allait pouvoir être confortable», souligne Angelo qui retient deux informations importantes. «La première, c’est que la composition de tissu a été testée pour une filtration de particules à plus de 81%, supérieure à la norme demandée qui est de 70%.»

Mais deuxième élément important: il faut savoir respirer au travers du masque. «C’est très important car on se bloque sur la filtration et on oublie l’autre élément essentiel: pouvoir être respirant. Et notre masque a un taux de respirabilité quatre à cinq fois supérieur aux minima demandés.» De quoi éviter les comportements absurdes de certains, qui sortent le nez de leur masque?