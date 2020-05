Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 7 mai. Cet article est mis à jour toute au long de la journée.

Légende Actualités belges Actualités internationales Actualités sportives Actualités culturelles Actualités insolites

Nouveau bilan: moins de 100 nouvelles hospitalisations et 80 décès

Les derniers chiffres belges sur l’épidémie liée au coronavirus font état de 80 nouveaux décès, tandis que les patients hospitalisés continuent de diminuer.

+ LIRE ICI

Un cadeau de fête des mères assez mal ficelé

Dimanche, jour de la fête des mères, une famille pourra recevoir jusqu’à quatre personnes. En pratique, c’est plus compliqué…

+ LIRE ICI

Recevoir quatre personnes chez soi: un nombre choisi pour «une bonne raison»

«Le nombre de quatre personnes est quelque chose de gérable», a expliqué ce jeudi matin au micro de la RTBF, dans l’émission radio «Le 6-9 ensemble», le vice-Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld).

+ LIRE ICI

Les chiffres de l’épidémie en baisse, mais attention à la 2e vague

Les tendances sont bonnes, au niveau des admissions, soins intensifs, infections. Mais les experts mettent en garde sur la 2e vague.

+ LIRE ICI

Trop zélée la police arlonaise? «Des PV, tous justifiés»

Vingt-cinq PV Covid ont été dressés dans la zone de police d’Arlon. Et aucun sur base du franchissement de la frontière.

+ LIRE ICI

L’aide familiale, une grande oubliée?

Les 62 employées de l’ASBL «ASDE» aident près de 300 personnes. Elles clament leur passion, mais aussi leur frustration.

+ LIRE ICI

HeX Group, maillon de la maîtrise de la transmission du Covid-19

Entreprise de contrôleet d’analyse d’environnement basée à Estaimpuis, HeX Group a mis au point un kit d’analyse du Covid-19.

+ LIRE ICI

«Oui, il faut payer la crèche dès le 18 mai»

La mesure a soulevé des contestations parmi les parents et puéricultrices des crèches subventionnées par l’ONE, mais elle est bel et bien confirmée: il faudra bien payer la crèche à partir du 18 mai, même si vous n’y (re)mettez pas votre enfant.

+ LIRE ICI

Face à la pénurie de masques, ces Bruxellois ne se voilent pas la face

LONG FORMAT | L’usage du masque en tissu se généralise à Bruxelles. Sa production repose sur des bénévoles, des volontaires ou de petits entrepreneurs. L’Avenir s’invite dans les ateliers de couture de la capitale.

+ LIRE ICI

Les attitudes à adopter face aux symptômes du Covid-19

Sophie Wilmès l’a répété: l’agenda du déconfinement sera respecté si les chiffres évoluent dans le bon sens. Pour que ce soit le cas, il faut respecter scrupuleusement les consignes gouvernementales. Mais le risque zéro n’existant pas, une contamination reste possible, même en redoublant de prudence.

+ VOIR ICI

Les salons de toilettage rouvriront leurs portes le 11 mai

Les salons de toilettage rouvriront leurs portes à partir du 11 mai, une décision du Conseil de sécurité confirmée par le cabinet de la ministre Nathalie Muylle (CD&V) et saluée jeudi par l’association de défense des droits des animaux Gaia.

+ LIRE ICI

Un faux policier «verbalise» une piétonne pour déplacement non essentiel

Un faux agent a escroqué une dame, mercredi dans le centre de Wavre, lui réclamant de l’argent pour une pseudo-infraction aux règles gouvernementales, a-t-on appris jeudi auprès de la police locale, où l’on met en garde contre ce qui semble constituer une nouvelle forme de criminalité liée à la crise sanitaire.

+ LIRE ICI

Les Souliers du Cœur offrent un parloir à une résidence d’Anderlecht

Trois footballeurs professionnels, Sven Kums (AA Gent), Adrien Trebel et Edo Kayembe (jouant tous deux au RSC Anderlecht), ont remis jeudi, au nom du collectif Souliers du Cœur, un parloir en plexiglas à la maison de repos et de soins Trèfles Emera d’Anderlecht, qui doit permettre aux résidents et à leurs visiteurs de se parler en prenant des précautions pour éviter la propagation du coronavirus.

+ LIRE ICI

Il faudra plus d’un vaccin pour immuniser la planète

Près de 120 vaccins sont en cours de développement. Il en faudra bien plus d’un pour enrayer le Covid-19 à l’échelle de la planète.

+ LIRE ICI

Le Covid-19 conduit à une pénurie de drogue

Les trafiquants de drogue aussi doivent gérer une pénurie de matière première et tentent d’adapter leurs routes de livraison bouleversées par la pandémie due au coronavirus.

+ LIRE ICI

2.073 morts supplémentaires en 24h aux États-Unis

Les États-Unis ont de nouveau enregistré mercredi plus de 2.000 décès supplémentaires du coronavirus en 24 heures, portant le bilan total à 73.095 morts depuis le début de la pandémie, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

+ LIRE ICI

Au Royaume-Uni, le virus tue «deux à trois fois plus» les minorités

Les personnes noires, asiatiques ou d’autres minorités ethniques habitant au Royaume-Uni ont deux à trois fois plus de risque de mourir du nouveau coronavirus que la moyenne

+ LIRE ICI

Quel impact sur le tourisme en Europe?

10% du PIB de l’Union européenne, 27 millions d’emplois: le tourisme est un des secteurs clés de l’économie du continent. Déjà durement touchés par la crise du coronavirus, les professionnels redoutent un été historiquement mauvais, même s’ils tentent de s’adapter.

+ LIRE ICI

Nouveau record de nouvelles infections en Russie

La Russie a annoncé jeudi avoir enregistré un nouveau record de 11.231 infections au nouveau coronavirus, tandis que la mortalité semble toujours rester faible, avec 88 décès en 24 heures portant le total à 1.625.

+ LIRE ICI

Berlin préconise la réouverture des frontières avec les pays voisins

Le gouvernement allemand veut rouvrir les frontières conjointement avec ses pays voisins, a annoncé Helge Braun, qui dirige le cabinet de la chancelière Angela Merkel.

+ LIRE ICI

Retour des compétitions sportives avec public après les vacances d’été

Le ministre flamand en charge du Sport, Ben Weyts (N-VA), et ses collègues au sein des autres communautés auraient un plan prêt pour que des événements sportifs de masse soient à nouveau possibles à partir du 1er septembre, rapporte Het Laatste Nieuws.

+ LIRE ICI

Le maillot de Renaud Emond rapporte plus de 5 200€

La vente aux enchères du maillot de Renaud Emond a rapporté plus de 5 200€. La vareuse de l’ancien attaquant du Standard portant le numéro (28) et les couleurs de son nouveau club, le FC Nantes (France), a été attribuée à 1050€.

+ LIRE ICI

Les dessinateurs de BD mobilisés au profit de la Croix-Rouge

Les dessinateurs rendent hommage à tous ceux qui continuent à travailler. Les dessins seront vendus au profit de la Croix-Rouge.

+ LIRE ICI

Banksy rend hommage aux soignants britanniques

Une œuvre de Banksy, rendant hommage aux personnels soignants en première ligne face au coronavirus, a été installée dans un hôpital du Royaume-Uni et sera vendue aux enchères au profit du système de santé britannique.

+ LIRE ICI

Madonna touchée par le Covid-19 quand elle était à Paris

Sa fin de tournée à Paris, Madonna s’en souviendra: la mégastar affirme avoir été testée positive au Covid-19 après avoir été malade «il y a sept semaines» en France, comme une partie de sa troupe, tout cela n’étant plus qu’un mauvais souvenir.

+ LIRE ICI