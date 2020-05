Standard: clap de fin pour Cavanda et Orlando Sa

Sa et Cavanda ne porteront plus le maillot liégeois. BELGA

Le Standard a mis fin aux contrats des deux joueurs sur qui il ne comptait plus et qui avaient été renvoyés dans le «noyau C» en septembre.

Si le rideau sur la saison 2019-20 n’est pas encore officiellement tiré, le Standard prépare déjà la suivante, pour laquelle il a reçu le feu vert de la CBAS mercredi pour rester en D1A. Ce jeudi midi, le club liégeois a annoncé coup sur coup qu’il mettait fin aux contrats qui le liait encore avec Luis-Pedro Cavanda et Orlando Sa, «d’un commun accord» dans les deux cas. Les deux joueurs, que le Standard voulait voir partir l’été passé, mais qui sont restés à Sclessin et ont été relégués dans le noyau C, vont pouvoir chercher un nouveau club puisqu’ils sont désormais libres.

2 buts en 2 saisons pour Orlando Sa

Revenu en méforme phyisque puis même blessé de Chine, Orlando Sa n’aura jamais retrouvé le niveau qui était le sien avant son départ. Son compteur buts restera bloqué à 32 réalisations en 88 matchs… dont deux seulement depuis l’été 2018. Quant à l’ailier belgo-angolais, il avait régulièrement été titularisé sous Michel Preud’homme en 2018-19, mais n’entrait plus dans les plans. Les deux joueurs avaient été priés de s’entraîner à l’écart du noyau A depuis le mois de septembre.