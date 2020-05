Coronavirus: Berlin préconise la réouverture conjointe des frontières avec les pays voisins

Le gouvernement allemand veut rouvrir les frontières conjointement avec ses pays voisins, a annoncé Helge Braun, qui dirige le cabinet de la chancelière Angela Merkel.

«Les contrôles aux frontières ont été introduits car en Allemagne les magasins étaient encore ouverts tandis que ce n’était plus le cas dans les pays voisins. Par conséquent, il y avait beaucoup de déplacements, les gens venant faire leurs achats de l’autre côté de la frontière. Mais trop de monde dans nos villes – ce qui était la conséquence – n’était pas souhaitable pour nous», a souligné Helge Braun.

Selon M. Braun, les contrôles aux frontières terrestres à l’intérieur de l’Europe «ne sont introduits que pour une durée limitée et avec un objectif clair.» Il préconise dès lors une réouverture synchronisée des frontières, après concertation, avec les pays voisins.

Le collaborateur d’Angela Merkel met en garde contre un assouplissement trop rapide des mesures qui limitent les possibilités de voyage ou de détente. «Si vous faites le bilan, c’est là que réside le plus grand danger de contamination.»

Les Allemands méritent, selon lui, d’être félicités car leur comportement contribue de plus en plus à enrayer la propagation du coronavirus. «Le peuple allemand s’est comporté de manière très, très exemplaire. Dans toute l’Europe et dans d’autres parties du monde, ils nous envient pour cela».