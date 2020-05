INFOGRAPHIE | Les attitudes à adopter face aux symptômes du Covid-19

Sophie Wilmès l’a répété: l’agenda du déconfinement sera respecté si les chiffres évoluent dans le bon sens. Pour que ce soit le cas, il faut respecter scrupuleusement les consignes gouvernementales. Mais le risque zéro n’existant pas, une contamination reste possible, même en redoublant de prudence.

Le citoyen doit en être conscient et être à l’écoute de son corps car certains symptômes peuvent témoigner de la présence du virus dans le corps, comme la toux ou la température. On sait depuis hier, suite à la publication d’une étude menée aux Pays-Bas, que d’autres symptômes plus précoces (lire ci-dessus) peuvent alerter une personne contaminée depuis peu.

Si vous les ressentez, vous devez prendre immédiatement deux mesures: vous isoler chez vous et contactez votre médecin qui vous indiquera la procédure à suivre.