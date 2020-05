Fermeture de la sortie du R9 vers l’A503 pour un week-end

À partir du vendredi 8 mai dans le courant de la nuit, jusqu’aux petites heures du lundi 11 mai, les usagers circulant sur le R9 ne pourront plus emprunter la sortie en direction de l’A503 vers Marcinelle (Porte de France).

C’est ce qu’indique jeudi la Sofico (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures). Une déviation sera mise en place via la sortie suivante du R9 et la N5 (Porte de Philippeville).

«Cette fermeture s’effectue dans le cadre du chantier de réhabilitation du R9 de Charleroi et permettra de poursuivre la mise en charge des quadripodes, structures destinées à renforcer des viaducs par la face inférieure», précise l’organisme wallon.

Pour rappel ce chantier, qui a débuté en septembre 2014, vise à réhabiliter la partie sud (aérienne) du R9 sur un tronçon de 1,8 kilomètre entre la rue de l’Acier et la Porte de La Neuville. Quinze ponts, neuf viaducs, ainsi que neufs accès et sorties ont été mis à nu et réparés en profondeur.

La fin des travaux est prévue avant la rentrée scolaire du mois septembre prochain.