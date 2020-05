Fury et Wilder ne veulent pas d’un à huis clos, le combat Joshua-Pulev délocalisé?

Les boxeurs Tyson Fury et Deontay Wilder ne monteront pas sur un ring si aucun fan n’est autorisé à assister à leur combat à cause des mesures prises pour endiguer la pandémie de Covid-19. Frank Warren, le promoteur du duel, l’a annoncé mercredi.

Le Britannique Fury et l’Américain Wilder devaient se retrouver le 18 juillet à Las Vegas pour leur troisième combat mais le rendez-vous a été reporté à cause du coronavirus.

En décembre 2018, leur premier duel épique s’était soldé par un nul à Los Angeles, Wilder conservant alors sa ceinture.

Pour leur «rematch» en février, Fury a impressionné son monde en infligeant une correction doublée d’une leçon de boxe à l’Américain, dont le calvaire s’est arrêté au 7e round par décision arbitrale après jet de l’éponge. Sa première défaite en 44 combats.

Dans le même temps, le combat entre le Britannique Anthony Joshua, détenteur des titres WBA-IBF-WBO des poids lourds, et le Bulgare Kubrat Pulev, prévu en juin à Londres mais reporté pour cause de pandémie de coronavirus, pourrait se dérouler au Moyen-Orient pour éviter un huis clos, a déclaré le promoteur Eddie Hearn.

Le combat pour la défense de ces ceintures, initialement prévu le 20 juin dans le stade du club de foot de Tottenham dans le nord de Londres, a été reporté sine die en raison du contexte sanitaire.

Hearn, qui a suggéré que d’autres de ses combats pourraient se jouer sans public, a expliqué que celui de Joshua entrait dans une tout autre catégorie du fait des énormes implications financières.

«Nous n’allons pas voir ‘AJ’et dire, ‘mec, il y a 10 millions de moins dans le pot’, nous devons être créatifs», a-t-il justifié. «Si on ne peut pas ouvrir les portes pour les plus grands combats, il faut chercher ailleurs et donc regarder vers d’autres territoires».