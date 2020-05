Coronavirus | Football: vers une reprise de la Bundesliga le 15 mai

Covid-19: la Ligue allemande de football souhaite que la Bundesliga reprenne le vendredi 15 mai. L’Allemagne est le premier des cinq grands championnats européens de football à annoncer sa reprise depuis l’apparition du coronavirus.

La DFL, Ligue allemande de football, veut que la Bundesliga et la deuxième division allemande reprennent le vendredi 15 mai, a annoncé l’agence de presse DPA. L’objectif est de ponctuer les compétitions pour fin juin.

La DFL a convoqué pour ce jeudi une assemblée générale en visioconférence. Les représentants des 36 clubs, dont la plupart ont déjà repris l’entraînement, devront finaliser le plan de reprise, dont la date de reprise.

Ce mercredi après-midi, la chancelière fédérale allemande Angela Merkel et les premiers ministres des seize états régionaux ont accepté lors de leur visioconférence d’autoriser la reprise des deux championnats.

La DFL et la Fédération allemande de football (DFB) ont fourni un manuel aux clubs et autres parties prenantes sur la façon dont les matchs des dernières neuf journées de compétition pourront avoir lieu dans un environnement aussi sûr que possible, avec des règles de distanciation sociale à respecter en dehors du terrain et la prise de tests de dépistage fréquents pour tout le monde.

Une première série de 1.724 tests, réalisée dans les 36 clubs professionnels, a vu 10 personnes se révéler positives au SARS-CoV-2.

Le premier des 5 grands championnats

L’Allemagne est le premier des cinq grands championnats européens de football à annoncer sa reprise depuis l’apparition de l’épidémie de Covid-19 à la mi-mars. Les Pays-Bas et la France ont déjà mis un terme à leurs compétitions alors que la Belgique va inévitablement leur emboîter le pas.