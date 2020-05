Tubize: 2 jeunes à moto arrêtés après une dangereuse et spectaculaire course-poursuite

De gros moyens policiers ont été déployés pour intercepter deux jeunes Tubiziens qui ont tenté de fuir un contrôle à moto.

Deux jeunes Tubiziens ont été appréhendés, hier en fin d’après-midi, au terme d’une dangereuse course-poursuite, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon. De gros moyens policiers ont été déployés.

Alors qu’ils se trouvaient dans la rue Reine Astrid, à Tubize, les policiers de la zone de l’Ouest brabançon ont eu l’attention attirée, ce mardi vers 16h40, par deux individus cagoulés circulant sur une moto de cross. Ceux-ci n’ayant pas répondu aux injonctions des agents qui leur demandaient de s’immobiliser, une poursuite s’est aussitôt engagée.

Dans le sens interdit, sur les trottoirs, rond-point à contresens…

Les fuyards se sont engouffrés dans le sens interdit de la rue des Ponts où ils ont failli percuter deux véhicules qui y circulaient normalement. La moto a ensuite suivi la chaussée de Mons en direction de la Grand-Place de Tubize, non sans rouler sur les trottoirs où plusieurs piétons ont risqué d’être fauchés. Après avoir franchi un premier rond-point à contresens, le pilote a quitté la nationale 6 pour emprunter la chaussée d’Hondzocht. Il y a perdu le contrôle de sa machine au carrefour formé par la rue du Merchin. La moto y a percuté le rond-point.

Après leur chute, les deux suspects ont poursuivi leur échappée à pied. Les inspecteurs ont perdu leur trace dans les campagnes voisines du lieu de leur embardée.

Avec l’hélico de la police fédéral

En vue de localiser les fugitifs, l’appui aérien d’un hélicoptère de la police fédérale et l’intervention d’un maître-chien ont été requis. L’animal pisteur a rapidement guidé les inspecteurs jusqu’à une habitation du quartier tubizien de Stierbecq où les individus s’étaient réfugiés. Ils ont été interpellés à 17h30 et immédiatement privés de liberté.

Originaires de Tubize et respectivement nés en 2001 et 2002, les deux jeunes sont déjà connus des autorités judiciaires. Ils comparaîtront prochainement devant le tribunal correctionnel brabançon, dans le cadre d’une procédure accélérée. Ils devront notamment y répondre d’entraves méchantes à la circulation et, en vertu des dispositions gouvernementales, d’infraction à l’interdiction de déplacements non essentiels.