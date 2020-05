Coronavirus: le port du masque est obligatoire dans les aéroports

Covid-19: la question du port du masque dans les aéroports avait fait débat entre l’exploitant de l’aéroport national et le médiateur fédéral. Le Conseil national de Sécurité a tranché en faveur du port du masque.

Le port du masque, ou d’une protection couvrant le nez et la bouche, est obligatoire chaque fois que l’on prend les transports en commun, et ce dès l’arrivée dans une gare, à un arrêt de bus. Il faut également porter le masque dans les aéroports et dans les écoles pour tous les élèves de plus de 12 ans, a annoncé/rappelé ce mercredi la Première ministre Sophie Wilmès à l’issue du Conseil national de Sécurité (CNS).

La question du port du masque dans les aéroports avait fait débat entre l’exploitant de l’aéroport national et le médiateur fédéral. Le Conseil national de Sécurité a donc tranché en faveur du port du masque.

«Le CNS de ce jour a confirmé ma lecture de l’Arrêté royal du 30 avril 2020 en confirmant que le port du masque était aussi obligatoire dans les aéroports, comme je ne cessais de le répéter depuis samedi dernier», a salué le directeur du service de médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National Philippe Touwaide dans un communiqué.

Il est temps que la direction de l’aéroport fasse son mea culpa et veille avant tout à protéger la santé de ses usagers

«Conformément à la Loi du 28 avril 2010, je suis bien compétent pour les litiges entre les passagers et les aéroports et les plaintes des usagers d’aéroports. C’est à ce titre que je suis intervenu pour faire respecter – par la direction de Brussels Airport Company – l’Arrêté ministériel du 30 avril 2020 qui était déjà parfaitement clair: port obligatoire du masque dans les transports… à moins que M. Feist considère que l’aviation n’est pas un moyen de transport», a-t-il lancé à l’encontre du patron de Brussels Airport, la société privée qui gère l’infrastructure aéroportuaire. «Il est temps que la direction de l’aéroport fasse son mea culpa et veille avant tout à protéger la santé de ses usagers, tout en me respectant et en respectant ma fonction et mes compétences», a-t-il conclu.