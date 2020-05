Comment le coronavirus reconfigure la cour d’assises du Hainaut

Jordan David, accusé d’assassinat, sera jugé à partir du lundi 11 mai devant la cour d’assises du Hainaut, à Mons. Le tirage au sort a lieu ce jeudi, dans des conditions particulières…

Si la cour d’assise de Liège a décidé de reporter tous ses procès prévus avant l’été, celle de Mons reprendra bien du service dès lundi, avec le procès de Jordan David, accusé d’un assassinat qu’il aurait commis à Estaimpuis.

Mais l‘activité reprendra dès ce jeudi après-midi, avec le tirage au sort des douze jurés qui seront chargés de juger l’accusé. Pour respecter des conditions sanitaires très strictes, ce tirage au sort aura lieu dans la salle des pas perdus des cours de justice et non pas dans la salle de la cour d’assises. 150 citoyens hennuyers ont été convoqués et ils seront séparés de plusieurs mètres.

Le procès sur le fond, qui débutera le lundi 11 mai à 09 h 00, n’aura pas lieu non plus dans la salle de la cour d’assises mais dans la salle solennelle, plus spacieuse, ce qui permettra de maintenir une distance entre les jurés et les acteurs judiciaires. Le port du masque et des gants sera obligatoire.

Les mêmes consignes seront applicables par la presse, laquelle doit signaler sa présence au procès auprès de la cour. Le ministère public a demandé aux journalistes de ne pas se déplacer jeudi matin.

Assassinat par jalousie

Jordan David, un Mouscronnois âgé de 26 ans, est accusé d’avoir assassiné Marie-Hélène Di Francesca, 45 ans, le 4 avril 2018 à Estaimpuis. Il a ensuite transporté le corps sans vie de la victime pour l’enterrer dans un bois près de Cerfontaine, où sa famille possédait un chalet.

Devant le juge d’instruction, l’accusé a avoué avoir étranglé la victime avec un bout de corde de parachute car il s’est souvenu comment son père tuait le petit élevage qu’ils avaient chez eux. Le mobile était la jalousie: David n’avait pas supporté que son ex-copine demande à son patron de devenir son ami sur Facebook. Le soir du drame, elle lui aurait demandé de partir de chez elle car il sentait l’alcool.