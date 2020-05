Coronavirus: les auto-écoles rouvriront le 11 mai, examens permis B et C envisagés à partir du 25 mai

Les examens pour les permis B (voiture) et C (camion), eux, «seront envisagés à partir du 25 mai afin de nous aligner avec les autres Régions» EdA

Les auto-écoles rouvriront le 11 mai, a confirmé ce mercredi, en séance plénière du parlement wallon, la ministre régionale en charge de la Sécurité routière, Valérie De Bue.

Les cours théoriques et pratiques ainsi que certains examens (motos, autocars,…) pourront y être organisés. Les examens pour les permis B (voiture) et C (camion), eux, «seront envisagés à partir du 25 mai afin de nous aligner avec les autres Régions», a-t-elle précisé.

La réouverture des auto-écoles devra évidemment se faire dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, a précisé la ministre.

À cet effet, un guide de recommandations a été élaboré en concertation avec tous les acteurs du secteur, a-t-elle ajouté.