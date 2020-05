Les consultations reprennent ce jeudi, pas encore les opérations

Au sein des hôpitaux de Vivalia, les consultations non urgentes peuvent reprendre. Pour les opérations, il faut encore compter quelques jours.

Bon nombre de citoyens ont vu leur consultation au sein des hôpitaux annulée en raison du Covid-19. En effet depuis presque deux mois, les rendez-vous non urgents ont été supprimés de l’agenda des médecins. Bonne nouvelle, dès ce jeudi matin, les consultations reprennent. Doucement mais sûrement.

«Arriver dix minutes avant la consultation»

Dès ce matin, les consultations reprennent donc du service au sein des hôpitaux de Vivalia, à Marche, Arlon, Libramont et Bastogne. Une reprise qui se veut progressive. «Nous allons en effet procéder progressivement dans la mesure où nous devons respecter les mesures de sécurité et donc les mesures de distanciation sociale, explique le directeur général de Vivalia Yves Bernard. En ce qui concerne les salles d’attente, un conseiller en prévention et la direction locale ont mené des visites afin de les aménager. Un exemple? Nous avons supprimé un siège sur deux.»

De plus, il est demandé à chaque patient de ne pas arriver plus de dix minutes avant son rendez-vous, de sorte à croiser le moins de monde possible. «Ces dix minutes nous laisseront le temps de faire un check-up et de vérifier si les patients portent un masque. Nous prendrons également leur température avant les consultations. Ce sont des règles strictes pour la sécurité de chacun», reprend le directeur général.

Au niveau des horaires, ils seront identiques à ceux qui étaient de mise avant la crise sanitaire. Les plages horaires ne seront pas augmentées pour l’instant mais cette donnée sera évaluée en temps et en heure. «Nous aurions déjà pu reprogrammer les consultations dès ce lundi, dit encore Yves Bernard. Mais nous voulions prendre le temps de tout analyser et d’anticiper les problèmes. C’est très compliqué de redémarrer cette activité et nous avons préféré prendre quatre jours de réflexion supplémentaires.»

Une évaluation sera évidemment réalisée chaque semaine.

Les opérations reprogrammées dès le 14 mai

Pour ce qui est des opérations non urgentes, elles seront reprogrammées dès le jeudi 14 mai. «Nous avons établi un calendrier tout en tenant compte des recommandations d’une instance fédérale, ajoute Yves Bernard. Au niveau local, nous sommes en train d’établir des règles notamment en ce qui concerne le trajet des patients, par exemple ceux qui sont admis aux urgences et qui vont ensuite dans le bloc opératoire. Dans les salles d’opération aussi, les mesures sanitaires sont renforcées en termes de désinfection.»

Sans oublier que les hôpitaux font face à certaines contraintes en termes de réservation de lits durant cette première phase de déconfinement. En effet, chaque hôpital devra réserver 25% de ses lits agréés en soins intensifs afin d’accueillir d’éventuels nouveaux patients atteints du virus. «Durant cette période de crise, nous avons créé des lits. Notamment dans les salles de réveil. Si le nombre de patient venait à augmenter davantage, nous devrions de nouveau y avoir recours», termine le directeur général de Vivalia.

En ce qui concerne les visites auprès des patients hospitalisés par contre, aucune nouvelle directive n’a été donnée.

Elles demeurent donc interdites jusqu’à nouvel ordre.